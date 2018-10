Koniec gospodarczego boomu. Czas na spowolnienie

– Mamy czas w którym należy spodziewać się spowolnienia w gospodarce – mówi w programie „Money. To się liczy” dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Banku Polska. Od kiedy zaczniemy to odczuwać? – Wyraźnie odczujemy to w drugiej połowie przyszłego roku - dodaje ekonomista.

Jak mówił ekonomista, wiele gospodarek świata jest w szczytowej fazie cyklu koniunktury, obecny cykl jest już długi i każdy rok zwiększa prawdopodobieństwo poważnego spowolnienia.

Z badania przeprowadzonego wśród polskich bankowców wynika, że jedna trzecia z nich jest przekonana o kryzysie w UE w ciągu pięciu lat, a zdaniem kolejnych 45 proc. jest to prawdopodobne.