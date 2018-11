"Money. To się liczy". Afera w KNF? Gigantyczna łapówka za przychylność dla banku

Zapraszamy na "Money. To się liczy". W pierwszej części gościem będzie Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Rozmawiamy m. in. o doniesieniach na temat propozycji korupcyjnej, którą bankierowi Leszkowi Czarneckiemu miał złożyć szef KNF. W drugiej części wiceprezes PFR Nieruchomości S.A. Włodzimierz Stasiak mówi o rozwoju programu Mieszkanie plus.