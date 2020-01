Afera KNF. Marek Chrzanowski kłamał na temat propozycji dla Leszka Czarneckiego

Tak zwana afera KNF to efekt publikacji "Gazety Wyborczej" z listopada 2018 roku. To wtedy gazeta opublikowała artykuł, w którym opisała, że ówczesny szef Komisji Nadzoru Finansowego chciał od właściciela Getinu Leszka Czarneckiego 40 mln złotych za ochronę banku.

Według Czarneckiego uzależniał pomoc od konkretnej kwoty - 1 proc. wartości banku, czyli - według właściciela Getinu - 40 mln zł. Kwotę jednego procenta zapisał zaś na karteczce i pokazał bankierowi. Tyle miał dostać człowiek, którego Chrzanowski chciał wprowadzić do Getinu - prawnik Grzegorz Kowalczyk.

Chrzanowski zarzekał się, że propozycji jednego procenta nie było. Dlatego śledczy zdecydowali się poddać go badaniu wariografem. Takie samo badanie przeprowadzili też z udziałem Leszka Czarneckiego. Jak ujawnia czwartkowa "Wyborcza", która dotarła do aktu oskarżenia przeciw Chrzanowskiemu, badanie to wypadło dla byłego szefa KNF niekorzystnie.