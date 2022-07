Bank Pocztowy a wakacje kredytowe. Jak złożyć wniosek?

Ustawowe wakacje kredytowe — warunki i zasady

Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących wakacji kredytowych, od 29 lipca 2022 r. kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę kredytu na określony czas. Będzie to łącznie maksymalnie okres ośmiu miesięcy. Dotychczas wiele banków oferowało komercyjne wakacje kredytowe — zazwyczaj jednak był to okres jedynie do sześciu miesięcy i to do banku należała decyzja o tym, czy przyjmie wniosek.