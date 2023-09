Bank zabrał rodzicom 500 plus. Skargi klientów banków idą w tysiące

tatko 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Obudził mnie kac, tysiąc pięćsetny raz, normalne to już jest. Wiruje świat. Trzy wina i hej, po śniadaniu już jest. Tak bywa tu za dnia. Zabawa trwa. Ktoś puka do drzwi, patrzę a to PiS, przynosi flaszkę znów. Zaczynam żyć. Oh jak cudownie poczuć znów wina smak. Zapewnia mi to PiS i program jabole za pińcet plus ;-)