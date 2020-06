Banki alarmują w sprawie "tarczy 4.0". Liczą, ile mogą przez nią stracić

Związek Banków Polskich na początku czerwca wysłał w tej sprawie list do szefa KNF, prezesa NBP, ministra finansów i prezesa BFG - informuje "Rzeczpospolita", która dotarła do treści pisma.

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz apeluje w liście, by zmienić zasady przyznawania wakacji kredytowych, które znalazły się w "tarczy 4.0". Przypomnijmy: kolejny projekt rządowej pomocy został już uchwalony przez Sejm , a w przyszłym tygodniu zajmie się nim Senat.

W pracach izby wyższej parlamentu ZBP upatruje szansę na zmianę niekorzystnych dla banków zapisów. O co dokładnie chodzi? ZBP zwraca uwagę, że nie powinno się doprowadzić do przeciążenia sektora bankowego, który i tak będzie borykał się z kryzysem gospodarczym, a już wcześniej był mocno obciążony obowiązkami regulacyjnymi - podaje "Rzeczpospolita".

Pietraszkiewicz liczy w swoim piśmie, że pandemia spowodowała spadek stóp procentowych, co spowoduje obniżenie w tym roku wyniku z odsetek o około 20 proc. Wzrośnie też liczba kredytów zagrożonych.

"Przy wprowadzeniu dodatkowych ustawowych wakacji kredytowych dojdzie do znacznego wzrostu tych kredytów w krótszym czasie. Będzie generować to pogorszenie wyników finansowych banków w wyniku konieczności utworzenia olbrzymich odpisów" - przekonuje prezes ZBP.

I wylicza, że nowe przepisy mogą obniżyć w tym roku zysk sektora bankowego o 80–85 proc. (który w ubiegłym roku wyniósł w sumie 14,2 mld zł). W praktyce zaś będzie to oznaczało straty mniejszych banków.

Dlatego ZBP postuluje, by z wakacji mogli korzystać tylko klienci niemający przed marcem zaległości ze spłatą, weryfikację oświadczeń klientów i ograniczenie czasowe do korzystania z wakacji kredytowych. Oprócz tego o bankowcy mają zastrzeżenia do warunku "utraty głównego źródła dochodu", będącego warunkiem udzielenia moratorium, zwłaszcza gdy była ona przejściowa - podaje "Rzeczpospolita".