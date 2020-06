Tarcza 4.0 przegłosowana przez Sejm. Ważne zmiany w wykorzystywaniu urlopów

Posłowie przyjęli całość ustawy większością 228 głosów. Przeciwko było 189 posłów, a 38 wstrzymało się od głosu. Teraz dokument trafi do Senatu.

W sumie posłowie zaproponowali aż 126 poprawek, jednak akceptację większości zyskały wyłącznie te zgłoszone przez klub Prawo i Sprawiedliwość . Wśród nich znalazły się m.in. dotyczące przedłużania kadencji w zarządach fundacji i stowarzyszeń czy zmiany w ustroju sądów powszechnych. Komisja zaproponowała, by sędziowie w stanie spoczynku mogli pełnić na przykład funkcję wizytatorów w Ministerstwie Sprawiedliwości .

Komisja dopuściła również możliwość przedłużenia zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca albo nawet dłużej. Tu jednak decyzję będzie musiała podjąć Rada Ministrów.

Tarcza 4.0 - co nowego?

Jak chwali się rząd, w najnowszym dokumencie znajdują się m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet osłonowy dla samorządów, ochrona przed przejęciem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych oraz dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19.