Banki mają problem z tymi pracownikami. Jest ich coraz mniej

Ile można zarobić w banku?

Na pensje w wysokości od 4 do 6 tys. zł brutto może liczyć doradca klienta detalicznego. Bankier.pl podkreśla, że to stanowisko będące "pierwszym stopniem w hierarchii pracowników obsługi klienta w bankowości".

Zarobki na stanowisku doradcy ds. leasingu wynoszą od 6 do 10 tys. zł brutto. Doradca klienta zamożnego zarabia w przedziale od 7 do 10 tys. zł brutto, natomiast doradca klienta MŚP na swoje konto co miesiąc otrzymuje od 8 do 12 tys. zł brutto — wylicza serwis bankier.pl.