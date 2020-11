Banki piszą do premiera. Skarżą się na UOKiK

To reakcja m.in. na 7 mln zł kary dla Getinu. UOKiK nałożył ją w październiku, podważając prawo banku do modyfikowania zapisów już obowiązujących umów zawartych z klientami. Dodatkowo Urząd wszczął postępowania wobec większości banków w zakresie kontroli tzw. klauzul modyfikacyjnych.

Urzędnikom nie podoba się właściwie wszystko, co robią banki: zmiany regulaminów w celu dostosowania do nowych przepisów prawa, zmiany dostosowujące regulaminy do decyzji, rekomendacji, zaleceń nadzoru, zmiany wprowadzające do regulaminów nowe usługi, zmiany będące konsekwencją zmian w infrastrukturze informatycznej banku, zmiany tabeli opłat i prowizji wynikające np. ze zmiany stóp procentowych.