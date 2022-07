Banki przygotowane na wielką akcję. "Od piątku zaczynamy"

Ass 22 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

Naprawdę ludzie pobrali kredyty i teraz wezmą jakieś wakacje? To jak brali to co sobie mysleli? Przeciez to dotyczy głównie tych co kupowali w ubiegłym i tym roku bo myśleli, ze przed inflacja uciekną? Biorąc kredyt? Takie bzdury w szkołach uczą a nie uczą podstaw życia ekonomicznego. Załamanie rynku nieruchomosci juz sie dzieje. A ktos liczy że mieszkania zdrozeja o 100%? To kto od nich je kupi?