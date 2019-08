Piątka Kaczyńskiego Jacek Frączyk 33 minuty temu

Banki sponsorują programy rządu. Szeroki strumień pieniędzy dla budżetu

Co czwarta złotówka z CIT. A do tego jeszcze tzw. podatek bankowy. Branża finansowa zarabia coraz więcej i płaci też coraz więcej do budżetu. To jedno z głównych źródeł finansowania "piątki Kaczyńskiego".

