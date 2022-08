Banki w czerwcu zarobiły mniej niż w maju. Nowe dane NBP

Wynik banków w czerwcu 2022 r. - dane NBP

Przychody odsetkowe banków po 6 miesiącach wyniosły prawie 49,5 mld zł (w stosunku do maja wzrosły o prawie 10,7 mld zł), zaś koszty odsetkowe wyniosły niespełna 12,4 mld zł (wzrosły do maja o 3,5 mld zł).

Obecnie banki szykują się na obsługę wakacji kredytowych - jak informowaliśmy, w ciągu pierwszych dni spłynęły w tej sprawie tysiące wniosków. Według szacunków, koszt wakacji kredytowych dla sektora bankowego to nawet 15-20 mld zł. Największy bank w Polsce - PKO BP - wyliczył, iż rządowe rozwiązanie będzie go kosztować ok. 3 mld zł.