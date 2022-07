Wakacje kredytowe obciążą banki. Za projekt rządu mogą zapłacić wszyscy klienci

W świetle rosnących nieprzerwanie od 10 miesięcy stóp procentowych rząd chce ulżyć kredytobiorcom i wprowadzić wakacje kredytowe. Odroczenie spłaty mogłoby polepszyć sytuację wielu osób, ale uderzy za to w banki. – Jeśli banki zauważą sposobność, by przerzucić przynajmniej część tych kosztów na klientów, to z tej okazji skorzystają – uważa Bartosz Turek z HRE Investments. Stracić mogą na tym wszyscy.