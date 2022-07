Osiem miesięcy ulgi od kredytów. Prezydent złożył podpis

Michał 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W średniowieczu to bym powiedział tak do króla Andrzeja" Królu Twoja łaskawość nie ma granic dziekuje Ci za to ze w zeszłym roku dostawałem 12 batów co miesiac jednego,za to zeby było mnie stac na miske ryżu od Mateusza. A teraz za tą sama miske ryżu dostaje ich 24 w roku bo je mi podwoiłeś żeby żyło sie "NAM" lepiej. i teraz dostaje Co miesiac dwie sztuki z możłiwościa przełożenia na nastepny miesiac 2 sztuk jak beda bolały mnie plecy jest to gest jakich mało jakich nikt inny nie zrobiły dla nas prostych ludzi!" Krółu Andrzeju jesteś wielki tak jak wielkie jest nasze mocarstwo Kaczogrodu reszta swiata jest przy nas warta obecnie tyle co Euro w Niemczech w porownaniu do złotóki według prezesa. Szok co tu sie dzieje lejecie nas na każdym kroku a okrywacie sie sławą że jakies wpi....dol przesuniecie o miesiac! Dlaczego Banki teraz nie robia zdolnosci kredytowych kogo jest w ogole stac na spłącanie tak wysokich rat tylko je narzucaja? przeciez to oszustwo jest ludzie trzeba sie obudzic to podobno wolny kraj, wolna Polska, wolni ludzie! co tu sie dzieje popadamy z głodu kiedy Ci u góry potężnie sie bogacą!!!Pisze to chociaz nie mam zadnego takiego kredytu ale naprawde szkoda mi tych ludzi przez to zacznie sie głod nędza dramaty samobójstwa!!! Mam nadzieje ze kiedys odpowiedza Ci ktorzy teraz sie tak bogacą na tym za to wszystko ze bedziecie wy i wasze rodziny z tego rozliczeni!