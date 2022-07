Wakacje kredytowe - czy opłaca się z nich skorzystać?

POGZYC 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Ja, widząc co się zaczyna dziać w gospodarce i finansach w czasie pandemii i po wybuchu wojny na Ukrainie, zrezygnowałem z rozpoczętej już budowy domu - pomimo rozpoczętych prac i poniesionych kosztów m.in. za projekty, formalności, częściowo zakupione materiały....nie mówiąc już o straconym czasie... Czy rząd mi teraz coś DA czy DOPŁACI??!! Teraz wyszedłem na durnia... trzeba było brać kredyty i hulaj dusza...Przecież jak nie stać cię na coś to kup to...a rząd Ci dopłaci... To m.in. ludzie mieli spory wpływ na podniesienie inflacji ponieważ kupując na kredyty od pseudodeweloperów po horrendalnie wysokich cenach klitki (!), bo trudno nazwać domami te mieszkania czy szeregówki pod miastami z ogródkami po 50-100m2 gdzie jeden drugiemu zagląda do talerza i samochodem nie ma gdzie stanąć..., a teraz jeszcze wspaniałomyślny rzad im "sprezentował" wakacje kredytowe i większe dopłaty (po kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy złotych) -oczywiście na prezent złożą się wszyscy inni m.in. co nie mogli wcześniej nic kupić i/lub dopiero planują kupić nieruchomości. Przecież tłumaczenie przez rząd, że to banki poniosą koszta wakacji kredytowych i dopłat jest jakieś absurdalne (!) czy oni naprawdę mają ludzi za naiwnych czy durnych? Banki przerzucą koszta na klientów banków a to podnosząc koszta nowych kredytów, a to przez niskie oprocentowanie depozytów, a to zwiększając opłaty na każdym kroku... Gdyby ktoś, kto niedawno kupił nieruchomość na wyrost (poza swoimi możliwościami finansowymi) sprzedał ją teraz na "wolnym rynku" to nic by nie stracił (ceny i tak znacząco poszły do góry ) natomiast spłaciłby kredyt a rynek szybko ustawiłby realną cenę ich nieruchomości i inflacja momentalnie by zaczęła spadać (nieruchomości, poza paliwami/energią, mają zasadniczy wpływ na inflację). Zrobiłby się "spokój finansowy" w naturalny sposób. ale nie.... dopłacamy..., brać kredyty i kupować nawet 50m2 za milion... pod miastem 2-3 lata temu szeregówki z ogródkami były po ~350tyś., dzisiaj po ~950 tys. +wykończenie 100-200tyś.- razem już przeszło mil. (k@#$%*!) ps. zszedł mi paznokieć... może jakiś program PALEC+ (ale nie dla wszystkich obywateli - ba za dużo kasy z budżetu państwa by poszło... tylko dla wszystkich, którzy mają wszystkie palce....)