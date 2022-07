RPP po raz dziesiąty z rzędu podniosła stopy procentowe. O ile wzrosną raty kredytów?

W tym miesiącu członkowie Rady Polityki Pieniężnej stanęli przed sporym wyzwaniem. Z jednej strony czerwcowy odczyt inflacji, która przekroczyła 15 proc., skłaniałby do wysokich podwyżek stóp procentowych. Z drugiej - wskaźnik PMI, który obrazuje koniunkturę w polskim przemyśle, spadł do 44,4 pkt, co zwiastuje recesję. Pojawia się więc pytanie, ile podwyżek wytrzyma jeszcze gospodarka? Ostatecznie stanęło na podwyżce o 50 punktów bazowych, a stopa referencyjna osiągnęła wartość 6,5 proc.