Wakacje kredytowe — kiedy można z nich skorzystać?

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to okres, w którym kredytobiorca nie spłaca kredytu za zgodą banku. Niezapłacone raty są przesuwane na później, dlatego wydłuża to ostateczny termin spłaty zaciągniętego zobowiązania. Zawieszenie spłaty raty kredytu oznacza, że kredytobiorca nie spłaca odsetek ani części kapitałowej kredytu . Jednak przerwa w spłacaniu kredytu powoduje ostateczny wzrost kosztów kredytu ze względu na przesunięcie terminu spłaty zobowiązania.

Warunki przyznania wakacji kredytowych

W związku z pandemią COVID-19 przyjęta została ustawa o wakacjach kredytowych , która ułatwia zawieszenie spłaty kredytu osobom , które straciły pracę w wyniku pandemii, aż do 3 miesięcy . W tym czasie bank nie może także naliczać odsetek, a jedyną opłatą może być ta z tytułu składek za umowy ubezpieczenia związane z kredytem.

Co dzieje się z odroczonymi ratami?

Odroczone raty muszą zostać spłacone, jednak przesuwane są na później, przez co termin spłaty zobowiązania się wydłuża . Bank oblicza odsetki za przesunięcie terminu zgodnie z umową kredytową lub dołączonym aneksem dotyczącym wakacji kredytowych. Ostateczny koszt kredytu zatem rośnie, a na sam koszt wakacji oprócz odsetek może składać się prowizji za ich udzielenie czy składek ubezpieczenia na czas wakacji.

Czy warto brać wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe będą dobrą opcją dla tych, którzy potrzebują chwilowej przerwy w spłacie kredytu w związku z tymczasowymi trudnościami finansowymi . Warto się na nie zdecydować tylko w ostateczności, gdy sytuacja tego wymaga. Utrata pracy, poważne problemy ze zdrowiem czy inne nieprzewidziane zdarzenie to dobry moment na złożenie wniosku w banku.

Trzeba pamiętać, że to jedynie przejściowe rozwiązanie, ponieważ konsekwencje dla kredytobiorcy to zwiększenie ostatecznego kosztu kredytu . Jeśli kredytobiorca nie potrzebuję wakacji, nie warto korzystać z tej opcji.

Wakacje kredytowe a karencja – jakie są różnice?

Wielu kredytobiorców myśląc o wakacjach kredytowych, może je pomylić z innym, podobnym rozwiązaniem, jakim jest karencja w spłacie kredytu . Obie sytuacje pozwalają na przerwę w spłacie części kapitałowej kredytu. W przypadku karencji kredytobiorca musi jednak nadal opłacać część odsetkową . W praktyce oznacza to, że podczas wakacji kredytowych klient nie musi płacić bankowi prawie nic — jedynie opłatę z tytułu składek na ubezpieczenie. Za to karencja w spłacie oznacza regularne opłacanie odsetek.

Alternatywy dla wakacji kredytowych

Jedną z opcji, z której można skorzystać zamiast wakacji kredytowych, jest wspomniana już wyżej karencja w spłacie kredytu. Jeśli jednak kredytobiorca ma do wyboru tylko jedno rozwiązanie, może zdecydować się także na kredyt refinansowy. Jest to zobowiązanie, które pozwala na spłatę innego kredytu. Dlaczego może mieć sens? Pozwala na negocjowanie nowych warunków spłaty i uzyskanie niższego oprocentowania kredytu czy wydłużenie okresu spłaty przy jednoczesnym obniżeniu miesięcznej raty kredytu. Inną opcją jest zdecydowanie się na kredyt konsolidacyjny, które daje możliwość zebrania kilku zobowiązań w jedno, co pozwala opłacać już zsumowaną, jedną ratę.