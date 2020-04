Wakacje kredytowe wpłyną na zdolność kredytową. Co z kredytami?

Pierwszym bankiem, który się na to zdecydował, był mBank. Pozwolił on na 6-miesięczne zawieszenie spłaty części kapitałowej raty różnych zobowiązań w tym m.in. kredytów gotówkowych . Pomimo korzystania z wakacji kredytowych część odsetkowa musi być opłacana regularnie przez kredytobiorcę, zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązania.

Większość banków w Polsce zdecydowała się na podobny krok i przygotowała ofertę na wakacje kredytowe, które obejmować mogą nawet pełną ratę. W efekcie, jeśli masz zaciągnięty kredyt w takich bankach, przez kilka miesięcy nie będziesz płacić rat, ale musisz się jednak liczyć z tym, że spowoduje to wydłużenie okresu kredytowania i jednocześnie wzrost ogólnych kosztów kredytowych. Dlatego nie podejmuj pochopnie decyzji. Jeśli tylko możesz, spłacaj dalej zobowiązania zgodnie z harmonogramem, by nie narażać się na dodatkowe koszty w przyszłości.

Wakacje kredytowe, z jakich teraz skorzystasz, mogą mieć wpływ na przyszłą sytuację kredytową. Wszystko przez to, że banki przekażą informacje o skorzystaniu z odroczenia spłaty kredytu do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Banki zobowiązane są na mocy rekomendacji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego do przekazywania do BIK-u informacji o kredytobiorcach. Powiadamiają BIK o zaciąganiu kredytów oraz trybie ich spłaty i z tego względu skorzystanie z wakacji kredytowych zostanie odnotowane w tej bazie. Większość banków deklaruje, że wysyła raporty o wakacjach kredytowych do tej instytucji, ale jednocześnie zaznacza, że nie powinny one wpłynąć na ocenę wiarygodności klienta w przyszłości.