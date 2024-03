"Banki wygrały". PiS atakuje rząd Tuska za wakacje kredytowe

"Banki wygrały"

- Wszystko na to wskazuje, że banki wygrały, będzie kryterium dochodowe przy wakacjach kredytowych. Bez względu na to, na jakim poziomie będzie to kryterium, powoduje, że większość osób nie skorzysta z wakacji kredytowych - oświadczył Buda. Jego zdaniem nawet jeśli kredytobiorcy będą kwalifikować się do wzięcia udziału w programie, to i tak z niego nie skorzystają z powodu biurokracji - dostarczania dokumentów, wyliczania dochodu i analizy.