Zderzenie ze ścianą, a teraz wielka ofensywa. Czeka nas zalew ustaw

dobry wzrok 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Zobaczymy co z tego zostanie zrobione z cierpliwością czekam na projekt obywatelski emerytury stażowe dla tych co fizycznie pracowali 40 lat i nie mają wyboru do dzisiaj czy przejść na emeryturę. W 1- szym czytaniu wszyscy byli za wprowadzeniem obejrzymy co zrobią żeby to nie weszło. Czekamy!!!.