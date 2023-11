Ujawniamy pomysł koalicji na podatki. Na kluczową obietnicę poczekamy

Kwota wolna od podatku obietnicą KO - ustalenia money.pl

PO obiecała obniżenie kwoty wolnej

Wróćmy do "100 konkretów" PO. Nr 4 na liście to: "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku - z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów". Czwarta pozycja mogła sugerować, że to jedna z pierwszych kwestii, jaką zajmie się nowy rząd.