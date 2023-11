Prezydent zdecydował. Wiadomo, komu zaproponuje stworzenie rządu

Prezydent zaczął od pochwalenia frekwencji w wyborach parlamentarnych. Podkreślił, że prawie 74 proc. "to znakomity wynik". – To pokazuje, że demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek – stwierdził.

Powołanie rządu. Oto kandydat prezydenta na premiera

Następnie podkreślił, że żaden z komitetów nie zdobył samodzielnej większości. Dlatego zwołał konsultacje z przedstawicielami formacji, które weszły do Sejmu. Zapewnił, że przebiegały one w dobrej i konstruktywnej atmosferze, a każde z ugrupowań wskazało, kogo poprze przy próbie sformułowania rządu. Następnie przeszedł do najważniejszej kwestii, czyli tego, kto będzie próbował ów rząd stworzyć.