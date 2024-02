Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Rząd rozważa trzy warianty

Trzy rozwiązania, które rozważa rząd

Eksperci think tanku CenEA, którzy zaproponowali to rozwiązanie, chcą połączenia wyższej kwoty wolnej 60 tys. zł ze stopniowym wycofaniem ulgi dla podatników zarabiających między 60 tys. a 120 tys. zł. To by oznaczało, że osoba zarabiająca do 60 tys. zł w ogóle nie płaciłaby podatku dochodowego. W przypadku lepiej sytuowanych, kwota wolna stopniowo spadałaby – im więcej zarabiają, tym byłaby mniejsza, ale nie niższa niż obecne 30 tys. zł - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".