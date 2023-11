Problem z wyższą kwotą wolną. "Na pewno nie będzie to pierwsza zrealizowana obietnica"

Koalicja Obywatelska przed wyborami obiecała podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 60 tys. zł. Po wyborach jednak podkreśla, że będzie to trudne zadanie. Teraz Marcin Kierwiński przyznaje, że to nie będzie pierwsza zrealizowana obietnica przyszłej koalicji rządzącej.