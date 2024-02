Wakacje kredytowe czekają. Rząd szykuje prezent?

Pojawiły się nieoficjalne informacje, do których dotarł money.pl, że chodzi o inflację. Jeśli w lutym lub marcu spadnie ona do 3,5 proc. - czyli w okolice celu inflacyjnego, ustalonego przez Narodowy Bank Polski - możliwe, że wakacji kredytowych w ogóle w tym roku nie będzie.

Wakacje kredytowe po nowemu

Wakacje kredytowe obowiązują od połowy 2022 roku. Zarówno w roku 2022, jak i 2023 kredytobiorcy mogli zawiesić spłatę czterech rat kredytu mieszkaniowego w ciągu roku, jednak wcześniejsze przepisy nie zawierały żadnych ograniczeń co do wysokości zaciągniętego kredytu.

W projekcie znalazły się też zapisy, na mocy których obniży się wskaźnik raty do dochodu (z 50 do 40 proc.), uprawniający do skorzystania ze wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wskaźnik ten oznacza stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.