ZUS podał wyliczenia. Tak wzrosną świadczenia. Niektórzy się jednak zdziwią

Waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, czyli m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Obejmuje ona również dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Waloryzacja. Tak wzrosną świadczenia od marca

Świadczenie w wysokości, która przysługiwała na koniec lutego danego roku, jest mnożone przez wskaźnik waloryzacji. Zależy on od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W marcu 2024 roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo.

ZUS wylicza świadczenia po waloryzacji. I od marca najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej zostanie podwyższona z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł.

Kwota graniczna, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – po waloryzacji zwiększy się do 2419,33 zł - wylicza ZUS.