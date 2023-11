Waloryzacja emerytur w 2024 r. Podwyżki będą mizerne

Narodowy Bank Polski (NBP) pokazał najnowsze prognozy dotyczące inflacji. Tempo wzrostu cen ma wyraźnie zwolnić, co oczywiście cieszy. Negatywnie wpłynie to jednak na podwyżkę emerytur. Co więcej, prawdopodobieństwo wprowadzenia dwóch waloryzacji w przyszłym roku wydaje się coraz mniej realne.