Obiecują drugą waloryzację emerytur. Nie wszyscy będą zachwyceni?

PO obiecuje drugą waloryzację emerytur

Jeżeli PO wygrałaby wybory i szybko wprowadziłaby obiecane zmiany, to pierwsza podwyżka emerytur będzie mieć miejsce, tak jak zawsze, w marcu 2024. r. Z ostatnich danych wynika, że będzie to wzrost o 12,3 proc. - informuje "Fakt".

"Zakładając, że od stycznia do czerwca 2024 r. inflacja wyniesie 7 proc. (taką zakładają prognozy) otworzy to furtkę do przeprowadzenia drugiej waloryzacji, we wrześniu. Jej wskaźnik wyniósłby jednak w takiej sytuacji tylko 2 proc. (nadwyżka ponad 5-procentowy limit)" - wylicza dziennik.