"Olbrzymia niepewność". Prof. Glapiński o nowym rządzie. Ma całą listę pytań

Prezes Glapiński rozpoczął od przypomnienia, że NBP jest "najbardziej niezależną instytucją w Polsce". Wyjaśnił też, dlaczego stopy procentowe pozostały na tym samym poziomie. Przypomniał też, że stopy zostały już obniżone i dostosowane do sytuacji gospodarczej.

"Projekcja NBP jest całkowicie trafiona"

Rada Polityki Pieniężnej na listopadowym posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Powody tej decyzji na czwartkowej konferencji prasowej omawia prof. Adam Glapiński. To pierwsza tego typu konferencja po wyborach parlamentarnych , w wyniku których Zjednoczona Prawica najprawdopodobniej straci władzę.

Skrytykował też ekspertów i media. - Projekcja NBP jest całkowicie trafiona. A wszystkie inne - mniej lub bardziej fantastyczne wypowiedzi, ekspertyzy - okazały się absolutnie nietrafione. Wstyd. Nie sądzę, żeby to był błąd obliczeń. Zostawiam to państwu do oceny - stwierdził.