Dwie waloryzacje w roku zamiast "czternastki". Jak emeryci by na tym wyszli?

"Trzynastki" i "czternastki" – te słowa były odmieniane w kończącej się kampanii wyborczej przez wszystkie przypadki. Startujące w wyborach partie polityczne bardzo zabiegały o głosy seniorów. Rząd PiS postarał się nawet, aby wypłacana we wrześniu "czternastka" wypadła wyjątkowo okazale .

Dodatkowe świadczenie w pełnym wymiarze otrzymało z ZUS 6,8 mln emerytów oraz rencistów, a ok. 2 mln – pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Reanimowanie bonusa czy zagrywka wyborcza?

Emeryci dostaną w tym roku 2200 zł na rękę, "czternastkę" znacząco podwyższono. Świadczenie to miało bowiem wynieść w tym roku 1588,44 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie emerytura minimalna, jednak ostatecznie podwyższono je do kwoty 2650 zł brutto, by dotrzymać słowa danego przez prezesa PiS.