ZUS podał kwoty. Tak na dłuższej pracy skorzystali seniorzy

Ulga dla seniorów

Zwolnienie dotyczy osób w wieku emerytalnym (co najmniej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i można z niego korzystać na bieżąco, w trakcie roku lub uwzględnić dopiero w rozliczeniu po zakończeniu roku podatkowego. Ulga zwalnia z podatku przychody seniora do wysokości 85 528 zł rocznie i nie pomniejsza kwoty wolnej od podatku , o ile taka przysługuje.

PIT-O dla seniora. Oto korzyści

Szefowa ZUS zwraca uwagę na konsekwencje PIT-0 dla seniora wykraczające poza system podatkowy. - Celem tej ulgi jest zachęta do wydłużania aktywności zawodowej. Dodatkowe składki na koncie emerytalnym i późniejsze przejście na emeryturę poskutkują wyższym świadczeniem pobieranym do końca życia – stwierdza prof. Uścińska.

Prezes ZUS dodaje, że najważniejszą zachętą do odraczania emerytury jest bowiem formuła obliczania wysokości świadczenia po reformie z 1999 r. - Polski system emerytalny ma wbudowane silne zachęty do odraczania emerytury. Jeden rok później, to w ostatnich latach nawet 10–20 proc. wyższa kwota przyznanej emerytury dzięki większej liczbie składek, waloryzacji oraz przyjmowanemu do obliczeń średniemu dalszego trwaniu życia – mówi.