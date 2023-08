Zamieszanie z wysokością 14. emerytury. Mamy stanowisko ministerstwa

- Ustaliliśmy już i jest to już zawarowane prawnie, że tzw. 14. emerytura jest już świadczeniem stałym. Ale jest także pytanie, ile ona, w roku zmniejszającej się, ale jednak wciąż wysokiej inflacji , będzie wynosiła. Otóż będzie wynosiła 2200 tys. zł netto – ogłosił na dożynkach w Paradyżu Jarosław Kaczyński.

14. emerytura. Tyle seniorzy dostaną "na rękę"

Do zamieszania z wysokością czternastej emerytury odniosła się także posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna.

W programie "Jeden na jeden" w TVN 24 mówiła, że "zrobiła się afera, awantura, bo nie wiadomo, czy brutto, czy netto". Jak stwierdziła Leszczyna, początkowo w mediach społecznościowych PiS poinformowano o kwocie 2200 złotych brutto, a dopiero później zmieniono to na kwotę 2200 złotych netto.

Co prawda, w poniedziałek 21 sierpnia na profilu PiS w tweecie dotyczącym wysokości czternastej emerytury, kwota, która była podana, była kwotą netto, money.pl postanowił się jednak zapytać Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o to, jaka będzie wielkość 14. emerytury, aby rozwiać wszelkie wątplwości.

2200 zł to kwota netto - tak na pytanie money.pl odpowiedział resort rodziny.

"Czternastka" wyższa od zapowiedzi

2200 zł to kwota nieco wyższa od tej, o której słyszeliśmy z nieoficjalnych przecieków. Media podawały, że "czternastka" ma wynieść 2 tys. zł.

Co to oznacza? Podwyżka 14. emerytury do kwoty 2,2 tys. zł netto (w 2022 r. jej kwota stanowiła 1588,44 zł brutto) sprawia, że każdy pracujący Polak płaci na wszystkie państwowe programy socjalne 14,50 zł z każdego 1 tys. zł swojej pensji. Kwotę tę państwo pobiera za sprawą m.in. podatków, składek i opłat - wyliczał dr Antoni Kolek.