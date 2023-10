Zmiany w emeryturach. Od kiedy druga waloryzacja?

PiS - 35,40 proc., KO - 30,68 proc - takie są wyniki wyborów po przeliczeniu głosów z 99,93 proc. obwodów - podała PKW we wtorek rano.

To oznacza, że przyszły rząd, według najbardziej prawdopodobnego scenariusza, utworzą trzy polityczne siły: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica.

"Fakt" przypomina jedną z najważniejszych obietnic partii opozycyjnych. Zarówno KO, jak i Lewica chcą, by seniorzy otrzymywali dwie waloryzacje emerytur i rent. Jeśli wierzyć w obietnice Donalda Tuska, ta reforma powinna być wprowadzona w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Dziennik dotarł do szczegółów tej reformy, które mogą nie przypaść do gustu wszystkim emerytom i rencistom.