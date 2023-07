Jest najnowsza prognoza inflacji. Uwzględnia m.in. 800 plus

Inflacja. Największe ryzyko NBP widzi na zewnątrz

Podwyżka płacy minimalnej podniesie dynamikę wzrostu wynagrodzeń o 1 pp.

Z kolei podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł , wprowadzenie na stałe czternastej emerytury i bezpiecznego kredytu będą w ocenie NBP pozytywnie oddziaływać na wzrost gospodarczy w latach 2024 r. i 2025 r.

– Dezinflacja, która już się zaczęła, będzie kontynuowana, w IV kwartale tego roku inflacja będzie prawdopodobnie (...) w ścieżce centralnej poniżej 8 proc. Oczywiście inflacja bazowa będzie bardziej powolnie zbiegać, obniżać się do celu inflacyjnego, ale większa inercja inflacji bazowej to naturalny proces, bo główne czynniki obniżające inflację teraz to ceny energii i ceny żywności –stwierdził.