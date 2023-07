Prezes NBP Adam Glapiński: RPP podjeła decyzję, że kończymy cykl podwyżek

Prawda 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Tak jak nie lubię tego Pana to w tym temacie ma rację.Podnoszenie cen i chęć brania więcej to był fakt.Nie było to podatek niczym .Od dużych firm po mniejsze.Za dużo było lekkiej kasy na rynku z tanich kredytów.Został wykorzystany czynnik chęci posiadania od dużego do małego Polaka.Pazernosc przegoniła rozsądek .