Bankowcy naciskają na premiera. Chcą likwidacji programu PiS dla kredytobiorców

Wakacje kredytowe stanowią korzyść dla nielicznych

Zdaniem banków, że wydłużenie wakacji "utrwala niebezpieczną tendencję zapoczątkowaną przez poprzedni rząd nieuzasadnionych oczekiwań społecznych co do możliwości niewykonywania umów", co godzić ma w bezpieczną bankowość, potrzebną m.in. do "finansowania kluczowych inwestycji".