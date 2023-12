Zdwojona pomoc dla wybranych kredytobiorców. Bankowcy grzmią

Rywalizacja polityczna

Sektor bankowy zaskoczyło w projekcie dostosowanie obu narzędzi wsparcia równolegle do jednej grupy kredytobiorców. Dla obu rozwiązań - zarówno wakacji kredytowych, jak i FWK - resort finansów proponuje kryterium/wskaźnik raty do dochodu (RdD) na zbliżonym poziomie. Wynosi odpowiednio: 35 proc. i 40 proc. Ponadto kredytobiorcy uprawnieni do skorzystania z wakacji kredytowych są również uprawnieni do skorzystania z FWK.