Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Oto sposoby na problem ze spłatą kredytu

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – skąd pozyskuje środki i kto może z niego skorzystać?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jak złożyć wniosek?

Pożyczka na spłatę zadłużenia wypłacana jest jednorazowo na rachunek banku. Jej maksymalna kwota to 72 tys. zł. Osoba korzystająca z pożyczki jest zobowiązana do dostarczenia do banku umowy sprzedaży nieruchomości w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. Jeżeli klient zawarł już umowę przedwstępną, może wystąpić do banku o promesę udzielenia pożyczki.