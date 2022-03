Agresja Rosji na wolną Ukrainę wpływa na światowe finanse. Rada Polityki Pieniężnej w marcu znowu i to mocniej od większości prognoz podniosła stopy procentowe. To złe wieści dla spłacających kredyty, choć większość kredytobiorców podwyżka ta dotknie dopiero za jakiś czas. Ci, którzy dostaną wyliczenia z banku w tym miesiącu, muszą się liczyć z płatnościami wyższymi nawet o połowę. Eksperci tłumaczą, od czego to zależy.