Zamrożenie WIBOR? Szef NBP zabrał głos

Trzeba czytać co się podpisuje. Umowy chyba podpisują ludzie dorośli, ale czytając skomlenia co nie których, to chyba z rozumem dziecka. Nie skomleć tylko płacić. Brało się to płać i płacz. A tak na marginesie, to nie jeden z was jechał po tzw. frankowiczach a teraz karta się odwróciła. Więc jest jakaś sprawiedliwość na tym świecie.