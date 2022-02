Ingerencja kredyty. Opozycja ma własny pomysł na ulżenie Polakom

PO ma własny pomysł, choć również i on zakłada ingerencję. Pomoc dla kredytobiorców ograniczałby się jednak jedynie do tych osób, które zaciągnęły kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a więc kupiły pierwsze mieszkanie . Dodatkowym warunkiem byłoby to, że miesięczna wartość zobowiązań przekracza połowę ich dochodu do dyspozycji.

Jak pisze "Rz", dla tych osób PO szykuje ulgę. Mogliby oni ubiegać się o obniżenie oprocentowania pożyczki do poziomu z dnia jego uruchomienia (WIBOR z tego dnia plus marża banku), powiększonego o 2 pkt proc. Co by to oznaczało dla oprocentowania kredytu? Kredyt zaciągnięty w trakcie pandemii z marżą na poziomie 2 proc. przez trzy lata miałby stałe oprocentowanie na poziomie około 4,2 proc.