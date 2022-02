Co gorsza, prezes NBP w środę przyznał, że będzie rekomendował kolejną podwyżkę oprocentowania za miesiąc. Dodał też, że ewentualne dojście ze stopami do 3,5-4 proc. nie byłoby szkodliwe dla gospodarki, co ekonomiści odczytują jako zapowiedź celu, do którego będzie dążył bank. Równocześnie szacunki ekspertów mówią nawet, że stopy wzrosną do 4-4,5 proc.