Rząd może czasowo zamrozić oprocentowanie kredytów. Banki stać na to

Adam 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

1. Dobrze ludzie będą mogli zaoszczędzić, złe banki stracą. 2. Skoro bankom można to i zwykłemu obywatelowi też można dać zamrożenie wypłaty tak o 8.9% w dół w celu walki z inflacją. Solidarnie to wszyscy. Nie powinniśmy nic zabierać innym, bo my mozemy być następni.