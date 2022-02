W ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik wzrostu cen wyniósł zaś 1,9 proc., co z kolei jest najwyższym wynikiem od 1998 r.

Inflacja - dane GUS za styczeń 2022. Wzrost cen najwyższy od lat

W danych GUS widać m.in. ponownie wzrost cen żywności: o 9,4 proc. rok do roku i 2,6 proc. miesiąc do miesiąca, w porównaniu do 8,6 proc. i 2,1 proc. w grudniu. Większe niż miesiąc wcześniej wzrosty cen notowano też w kategorii utrzymania mieszkania: 12 proc. rdr w porównaniu do 10 proc. w grudniu, gdzie szczególnie rosły ceny nośników energii: o 18,2 proc. w porównaniu do grudniowego 14,3 proc..