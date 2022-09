Banki zarabiają krocie na odsetkach. Czyhające za rogiem problemy mogą je jednak przygnieść

Naga prawda 24 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Każda podwyżka stóp procentowych to kredyt zaciągany przez rząd na konto każdego Polaka. Jak to możliwe. A no tak że podwyżki stóp procentowych kopia nie tylko tylko kredytobiorców hipotecznych i pozostałych okazjonalnych. To co się ukrywa to to że jazda podwyzka stóp procentowych ma gigantyczny wpływ na wzrost bilionowwego długu publicznego. Tego samego długu który jest zamiatany pod dywan. A ten flog to flog każdego żyjącego polska. To też dlog polskie którzy się jeszcze nie narodzili i ich dzieci. Tak więc glapinski każda podwyżka zwiększa zadłużenie każdego Polaka i dzieci ich dzieci. Nieodwracalnie. To z tego długu rodzi się inflacja i to te podwyżki są paliwrm inflacji. Na inflacji korzysta i zarabia rząd w czasie rzeczywistym a dług który zwiększa rząd będą spadać w przyszłości inni. I następne pokolenia. Dlatego jeśli mylisz że podwyżki stóp procentowych hamują inflacje to znaczy że zostałeś zmanipulowany przez asy kanciarstwa i oszustwa. Bo realnie właśnie rząd wziął na twój koszt kredyt który to zwiększył dług publiczny który już kolejnego dnia koszt pokryjesz ty w wyższych opłatach cenie węgla prądu rachunkach podatkach etc. Fajnie ?