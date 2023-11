Będzie trudniej o kredyt. NBP: banki zmieniają politykę

Piotr 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Banki zrobiły się pazerne jak lichwiarze. Zarabiają grube miliardy i narzekają ze im mało. Jak by nie zarabiali to by nie otwierali co chwila nowych oddzialow. Prezesi wystarczy zmniejsza swoje pensje bo w głowie i się przewraca jak zarabiają po 4 miliony rocznie. Ludzie całe życie muszą zasuwac i takich pieniędzy przez 2 pokolenia nie zarobią a Pan prezes by chciał w ciągu 1 roku najlepiej z 10 milionów a porzyczke na rok to może odrazu na 100%. Jak im się nie podoba to niech zwijają interes i niech idą do Belgi, Francji itd tam mają bogatych mieszkańców niech im na 20 %porzyczaja. Bruxela odrazu im to utnie i sprowadzi do parteru. Rząd powinien te lichwiarskie pożyczki uciąć albo otworzyć polski państwowy bank i porzyczam na normalne oprocentowanie.