"Bezpieczny kredyt". Tempo wydawania decyzji przyspiesza przed wyborami

Na "Bezpieczny Kredyt 2 proc." złożono ponad 65 tys. wniosków, a ok. 20 tys. rozpatrzono pozytywnie – przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w czwartek w TV Republika. Według niego tempo wydawania decyzji przyspieszyło do trzech tygodni.

Przed wyborami przyśpieszenie

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w czwartek w TV Republika przekazał, że tempo wydawania decyzji w ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." przyspieszyło z "5-6 tygodni do trzech tygodni".

Poinformował, że w ramach programu zostało złożonych ponad 65 tys. wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono już ok. 20 tys. Minister podkreślił, że pozostałe wnioski są rozpatrywane, a "około 65-70 proc. wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie".

W ocenie Budy ceny nieruchomości są wyższe, ale nie wynika to z programu "Bezpieczny Kredyt 2 proc." Jego zdaniem wzrost cen wynika ze skumulowanego popytu, ponieważ część osób, która chciała kupić mieszkanie w 2022 r., wstrzymała się z zakupem.

12 banków

Zobacz także: Kredyt 0 proc. lub 2 proc., dopłaty do najmu. Propozycje partii przed wyborami

Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł.