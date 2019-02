Bierzesz kredyt gotówkowy? Zobacz, na co zwrócić uwagę

Na czym właściwie polega kredyt gotówkowy ? Stałym punktem większości ofert bankowych i tych obecnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych są kredyty gotówkowe. Często można spotkać się z nieco innym nazewnictwem, kiedy to kredyt tego rodzaju określany jest jako pożyczka gotówkowa lub kredyt konsumpcyjny.

Kredyt gotówkowy i pożyczka gotówkowa, choć podobne pod względem nazwy, nie są takimi samymi zobowiązaniami finansowymi. Do udzielania kredytów uprawnione są tylko instytucje bankowe, które stosują przy tym przepisy Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. Pożyczek udzielają także firmy pożyczkowe i pozabankowe. Robią to na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, tzw. ustawy antylichwiarskiej i wspominanej już Ustawy o kredycie konsumenckim.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Wysokość udzielanego kredytu gotówkowego zależna jest od potrzeb finansowych klienta. Wpisuje on we wniosku o kredyt tego typu kwotę, jakiej potrzebuje do realizacji swoich celów. Niemniej niekoniecznie otrzyma ją od banku. Zanim kredyt gotówkowy zostanie udzielony, bank skontroluje sytuację finansową klienta i wyliczy na podstawie zgromadzonych dokumentów dochodowych zdolność kredytową. Oprócz tego sprawdzi historię kredytowania klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli zdolność kredytowa będzie odpowiednio wysoka, a historia kredytowania dobra, kredyt będzie mógł zostać udzielony.