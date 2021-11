Biuro prasowe NBP znowu daje o sobie znać. Punktuje manipulacje i wystawia się na kolejne ataki

Narodowy Bank Polski ( NBP ) kierowany przez prezesa Adama Glapińskiego znalazł się w ostatnim czasie w centrum uwagi nie tylko ekonomicznych mediów. Powodów jest kilka. To m.in. szalejąca inflacja, nad którą pieczę sprawuje bank. Głośno zrobiło się też o podwyżkach stóp procentowych, które zdaniem wielu obserwatorów są spóźnione , a teraz w krótkim czasie poszły dynamicznie w górę.

Rozgłos NBP zawdzięcza też sam sobie . W ostatnim czasie zaliczył w mediach społecznościowych kilka "wpadek" z wpisami, które dość mocno odbiegają od tego, co powinno być głównym zajęciem banku. Mowa m.in. o "sondzie z Donaldem" .

Na NBP spadła krytyka z różnych stron. Od ekonomistów, przez polityków, po zagraniczne media i instytucje. Co w związku z tym postanowił zrobić bank? Dał głos departamentowi odpowiedzialnemu za komunikację, który żali się na ataki i tym samym daje też pretekst do kolejnych ataków.

"Pracownicy banku centralnego najodważniejszymi urzędnikami"

Biuro prasowe NBP odniosło się m.in. do sondy wymierzonej w Donalda Tuska. Przyznało, że tego typu wpisy były pośrednio kierowane do środowiska politycznego, co wywołało oburzenie pewnej części obserwatorów sporu politycznego i przedstawicieli mediów.