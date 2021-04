Biznes detaliczny Banku Handlowego na sprzedaż. To może być trudna operacja

W połowie kwietnia Citygruop oświadczyła, że odpuszcza segment detaliczny w 13 krajach, w tym w Polsce. Bank Handlowy podał w osobnym komunikacie, w nawiązaniu do informacji przekazanej przez Citigroup, że zmiany te dotyczą również bankowości detalicznej w Polsce.

Zakup polskiego biznesu detalicznego Citi mógłby być łakomym kąskiem dla innych banków, ale okoliczności nie sprzyjają takim transakcjom. I nie chodzi o pandemię, ale raczej o to, że kilka dużych banków nie może teraz myśleć o akwizycji, bo wolne środki zabezpieczają na okoliczność przegranych sporów z frankowiczami.

Jak zauważa "Rzeczpospolita", zniechęcająco na potencjalnych nabywców zadziała też fakt, że skala wystawionego na sprzedaż biznesu będzie niewielka. Pragnący zachować anonimowość rozmówca gazety zwrócił uwagę na to, że skala trudności – procedury, koszty, czas, jaki muszą na projekt poświęcić zatrudniani przez nabywcę specjaliści – są takie same w przypadku dużego, jak i małego banku. A skoro tak, to zasadzanie się na mały bank może być po prostu nieopłacalne.